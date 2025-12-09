Рязанская область вошла в топ регионов ЦФО с самыми высокими зарплатами сварщиков

Рязанская область показала один из самых высоких уровней зарплат сварщиков в ЦФО. Об этом сообщили аналитики HeadHunter. С января по декабрь 2025 года в округе (без учета Москвы и Подмосковья) открыли более 14,3 тыс. вакансий для сварщиков. За пять лет спрос сильнее всего вырос в Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Костромской областях.

По данным платформы, работодатели в Рязанской области предлагают сварщикам в среднем 166,6 тыс. рублей — это на 21% выше медианы по ЦФО и почти на 70% выше ожиданий соискателей. По уровню предложений регион уступает лишь Костромской, Ивановской и Тамбовской областям.