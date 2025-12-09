Рязанке грозит до 5 лет тюрьмы за фиктивную регистрацию мигрантов

ОМВД по Советскому району Рязани возбудило уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ в отношении 43-летней местной жительницы, которую сотрудники полиции уличили в фиктивной постановке на учет шести мигрантов. Об этом сообщили в региональном УМВД. Подозреваемая созналась в содеянном. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, а иностранцев привлекут к административной ответственности.

Проверка участкового и миграционной службы показала, что неработающая рязанка за деньги оформила через МФЦ регистрацию граждан Средней Азии в своей квартире на улице Пожалостина. По данным полиции, мигранты в возрасте от 19 до 40 лет планировали лишь формально числиться по адресу для легализации своего пребывания.

Подозреваемая созналась в содеянном. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, а иностранцев привлекут к административной ответственности.