Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
Срд, 10
Чтв, 11
ЦБ USD 77.27 1.18 09/12
ЦБ EUR 89.71 1.01 09/12
Нал. USD 78.70 / 78.50 09/12 15:25
Нал. EUR 91.00 / 92.30 09/12 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 452
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 400
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 254
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 965
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанке грозит до 5 лет тюрьмы за фиктивную регистрацию мигрантов
ОМВД по Советскому району Рязани возбудило уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ в отношении 43-летней местной жительницы, которую сотрудники полиции уличили в фиктивной постановке на учет шести мигрантов. Об этом сообщили в региональном УМВД. Подозреваемая созналась в содеянном. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, а иностранцев привлекут к административной ответственности.

ОМВД по Советскому району Рязани возбудил уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ в отношении 43-летней местной жительницы, которую сотрудники полиции уличили в фиктивной постановке на учет шести мигрантов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Проверка участкового и миграционной службы показала, что неработающая рязанка за деньги оформила через МФЦ регистрацию граждан Средней Азии в своей квартире на улице Пожалостина. По данным полиции, мигранты в возрасте от 19 до 40 лет планировали лишь формально числиться по адресу для легализации своего пребывания.

Подозреваемая созналась в содеянном. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, а иностранцев привлекут к административной ответственности.