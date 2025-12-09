Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости. В указе говорится, что призыв коснется всех мужчин, состоящих на воинском учете, которые ранее проходили службу в Вооруженных силах или имели законные основания для освобождения от срочной службы. Сборы будут проводиться в различных структурах, включая Вооруженные силы России, войска Росгвардии, спасательные формирования МЧС, а также в органах государственной охраны и ФСБ. Организацию призыва и самих сборов возложат на правительство и региональные органы исполнительной власти.

Следует отметить, что в прошлом месяце Путин подписал закон, позволяющий направлять резервистов на специальные сборы для защиты объектов критической инфраструктуры, таких как энергетика и транспорт. Резервисты — это граждане, ранее служившие в армии или других силовых структурах, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. Они имеют те же права и социальные гарантии, что и граждане запаса, проходящие военные сборы.