Минцифры планирует расширить перечень QR-кодов вместо бумажных документов
Минцифры предложило расширить функционал приложения Госуслуги, добавив новые электронные документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СОР), студенческий билет и полис ОСАГО. С сентября QR-паспорт уже используется как альтернатива бумажным документам, а теперь планируется применить его для посадки в поезд, автобус и самолет. Переход на электронные версии документов останется добровольным, изменения согласуются с ФСБ. Эксперты считают это логичным шагом, но отмечают риски: нужна единая система во всех организациях, обучение сотрудников и стабильная работа приложения с чётким определением доступных для проверки данных.

Минцифры предложило расширить функционал приложения Госуслуги, добавив в него новые электронные документы, такие как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СОР), студенческий билет и полис ОСАГО. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

С сентября текущего года QR-паспорт уже функционирует как альтернатива бумажным документам, и теперь ведомство планирует расширить его использование для посадки в поезд, автобус или самолет. Однако переход на электронные версии документов останется добровольным, и все изменения должны быть согласованы с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Эксперты считают это предложение логичным шагом, однако предупреждают о возможных рисках. Для успешной работы QR-документов необходимо установить единый подход во всех ведомствах, банках, учебных заведениях и компаниях, а также провести обучение сотрудников, которые будут проверять электронные версии. Кроме того, важно обеспечить стабильную работу приложения и четко определить, какие данные будут доступны для проверки.