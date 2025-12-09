Минцифры планирует расширить перечень QR-кодов вместо бумажных документов

Минцифры предложило расширить функционал приложения Госуслуги, добавив в него новые электронные документы, такие как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СОР), студенческий билет и полис ОСАГО. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

С сентября текущего года QR-паспорт уже функционирует как альтернатива бумажным документам, и теперь ведомство планирует расширить его использование для посадки в поезд, автобус или самолет. Однако переход на электронные версии документов останется добровольным, и все изменения должны быть согласованы с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Эксперты считают это предложение логичным шагом, однако предупреждают о возможных рисках. Для успешной работы QR-документов необходимо установить единый подход во всех ведомствах, банках, учебных заведениях и компаниях, а также провести обучение сотрудников, которые будут проверять электронные версии. Кроме того, важно обеспечить стабильную работу приложения и четко определить, какие данные будут доступны для проверки.