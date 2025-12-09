В Рязани 63 класса закрыли из-за ОРВИ

По данным на понедельник, 8 декабря, учебный процесс из-за ОРВИ приостановлен в 25 школах города, в 63 классах. Напомним, С 24 по 30 ноября 5 640 рязанцев заболели ОРВИ. Это на 9,6% больше, чем на предыдущей неделе.