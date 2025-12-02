В Рязанской области увеличилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19
С 24 по 30 ноября 5 640 рязанцев заболели ОРВИ. Это на 9,6% больше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших жители Рязани составили 76%. Кроме того, зарегистрировано 32 случая COVID-19 (на прошлой неделе было 19). По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и негриппозной этиологии.
В Рязанской области увеличилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
С 24 по 30 ноября 5 640 рязанцев заболели ОРВИ. Это на 9,6% больше, чем на предыдущей неделе.
Среди заболевших жители Рязани составили 76%.
Кроме того, зарегистрировано 32 случая COVID-19 (на прошлой неделе было 19).
По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и негриппозной этиологии.