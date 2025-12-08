Жителей Рязанской области оставят без света 9 декабря

В одном из районов Рязанской области отключат электроэнергию 9 декабря. Об этом сообщила администрация Александро-Невского района. Света не будет с 9:00 до 13:00 в поселке Каширин на улицах: Весенняя, Мира, Молодежная, Набережная, Садовая, Школьная, — а также на улице Заречная поселка Ленинский.