Telegram добавил новую функцию авторизации через Passkey

Опция позволяет пользователям входить в аккаунт без дополнительных СМС-подтверждений и паролей. Для того, чтобы подключить функцию, нужно создать Passkey и подтвердить личность с помощью сканирования лица, отпечатка пальца или код-пароля. Созданный ключ доступа сохранится в менеджерах паролей на устройстве. Новая опция появилась в настройках в разделе «Конфиденциальность».