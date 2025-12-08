Рязанская область заняла 43 место в рейтинге по доступности покупки автомобиля

В регионе доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать недорогой новый автомобиль (в пределах 1,3 млн) в кредит, составила 15,8%. При этом машина за 2,9 млн доступна 3,8% рязанцев. ЯНАО, Чукотка и Магаданская область возглавили рейтинг по доступности покупки автомобилей. В замыкающей группе — Дагестан, Чечня и Ингушетия.