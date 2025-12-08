Опубликован прогноз погоды на 9 декабря в Рязанской области

В области будет облачно. Осадков не ожидается. Местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет южный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит −5, 0 °C, днем — −3, +2°С.