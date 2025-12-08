Опубликован прогноз погоды на 9 декабря в Рязанской области
Опубликован прогноз погоды на 9 декабря в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет облачно. Осадков не ожидается. Местами прогнозируют гололедицу.
Ветер будет южный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит -5, 0 °C, днем — -3, +2°С.