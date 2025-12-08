Депутаты Рязгордумы одобрили проект бюджета на 2026 год. Это произошло на профильном комитете в понедельник, 8 декабря.
Согласно представленному проекту, доход бюджета Рязани составит 19,5 млрд рублей, расход — 20,2 млрд рублей. При этом дефицит бюджета — 666,7 млн рублей.
В 2026 году денежные средства направят в том числе на следующие цели:
- строительство школ в микрорайоне ДПР-7,7А, Семчине, Олимпийском городке, нового здания школы № 28, проектирование школы на Михайловском шоссе — 339 млн рублей;
- ремонт и оснащение школы № 19/25, детских садов №№ 59, 118, 150 — 233 млн рублей;
- приобретение оборудования для учреждений социальной сферы — 46 млн рублей;
- питание детей в школах — 681 млн рублей;
- питание детей в детских садах — 182 млн рублей;
- оздоровление детей в каникулярное время — 135 млн рублей;
- проведение общегородских мероприятий и праздников — 8,8 млн рублей;
- реализация программы «Благоустройство города Рязани» — 708,7 млн рублей;
- реализация программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети» — 1,4 млрд рублей;
- реализация программы «Общественный транспорт в городе Рязани» — 604,4 млн рублей;
Также отмечается, что в рамках программы «Формирование современной городской среды» запланировано благоустройство улицы Павлова, сквера на набережной, Лыбедского бульвара (в районе улицы Маяковского), ЦПКиО, Лесопарка, сквера 50-летия Октября, Черезовских прудов, Воскресенского сквера и других территорий.
Окончательное решение по проекту бюджета примут на заседании городской думы 11 декабря.
Напомним, ранее в Рязани состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2026 и на плановый период 2027—2028 годов. Стало известно, что его основу составят 19 муниципальных программ.