Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 79.81 / 79.35 25/11 17:45
Нал. EUR 92.31 / 93.99 25/11 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
Вчера 15:54
400
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
748
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 579
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 441
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2026 год
Их провели во вторник, 25 ноября. Начальник финансово-казначейского управления горадминистрации Светлана Финогенова представила основные параметры документа. Согласно докладу, доходы бюджета Рязани в 2026 году составят 19,5 миллиарда рублей, а расходы — 20,2 миллиарда рублей. Основу бюджета города составят 19 муниципальных программ. Отмечается, что проект ориентирован на социальную сферу. Доля финансирования расходов данного направления составит 70,8% от общего объема — 14,3 миллиарда рублей.

В Рязани состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2026 и на плановый период 2027—2028 годов. Их провели во вторник, 25 ноября.

Начальник финансово-казначейского управления горадминистрации Светлана Финогенова представила основные параметры документа. Согласно докладу, доходы бюджета Рязани в 2026 году составят 19,5 миллиарда рублей, а расходы — 20,2 миллиарда рублей.

Основу бюджета города составят 19 муниципальных программ. Отмечается, что проект ориентирован на социальную сферу. Доля финансирования расходов данного направления составит 70,8% от общего объема — 14,3 миллиарда рублей.

Проектом предусмотрены следующие расходы: оплата труда работников соцсферы; софинансирование строительства здания школы № 28 и новых школ в микрорайоне ДПР-7, Семчине и Олимпийском городке; разработка проектно-сметной документации для школы в районе Михайловского шоссе и детского сада на Лыбедском бульваре.

Кроме того, средства выделены на финансирование муниципальных программ:

  • МП «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» — 1 млрд 364 млн рублей;
  • МП «Благоустройство города Рязани» — 708 млн рублей;
  • МП «Общественный транспорт в городе Рязани» — 604 млн рублей.

Отмечается, что до начала слушаний поступило пять предложений к проекту бюджета города. Их включили в итоговый документ. Также присутствующие выступили с обращениями по темам благоустройства города, реализации программы «Окраины» и поддержки местных инициатив.