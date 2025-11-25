В Рязани состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2026 год

В Рязани состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2026 и на плановый период 2027—2028 годов. Их провели во вторник, 25 ноября.

Начальник финансово-казначейского управления горадминистрации Светлана Финогенова представила основные параметры документа. Согласно докладу, доходы бюджета Рязани в 2026 году составят 19,5 миллиарда рублей, а расходы — 20,2 миллиарда рублей.

Основу бюджета города составят 19 муниципальных программ. Отмечается, что проект ориентирован на социальную сферу. Доля финансирования расходов данного направления составит 70,8% от общего объема — 14,3 миллиарда рублей.

Проектом предусмотрены следующие расходы: оплата труда работников соцсферы; софинансирование строительства здания школы № 28 и новых школ в микрорайоне ДПР-7, Семчине и Олимпийском городке; разработка проектно-сметной документации для школы в районе Михайловского шоссе и детского сада на Лыбедском бульваре.

Кроме того, средства выделены на финансирование муниципальных программ:

МП «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» — 1 млрд 364 млн рублей;

МП «Благоустройство города Рязани» — 708 млн рублей;

МП «Общественный транспорт в городе Рязани» — 604 млн рублей.

Отмечается, что до начала слушаний поступило пять предложений к проекту бюджета города. Их включили в итоговый документ. Также присутствующие выступили с обращениями по темам благоустройства города, реализации программы «Окраины» и поддержки местных инициатив.