«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 204
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 186
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 119
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 810
ВС России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами по Украине в ответ на налеты БПЛА
ВС России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами по Украине в ответ на налеты БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на 7 декабря российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Поражены: объекты транспортной инфраструктуры, объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ, предприятие, задействованное в производстве ударных беспилотников.

Помимо этого, ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в ДНР.

Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 172 беспилотника.