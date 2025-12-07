ВС России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами по Украине в ответ на налеты БПЛА

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на 7 декабря российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Поражены: объекты транспортной инфраструктуры, объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ, предприятие, задействованное в производстве ударных беспилотников. Помимо этого, ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в ДНР. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 172 беспилотника.

ВС России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами по Украине в ответ на налеты БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

