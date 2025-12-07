В понедельник в Рязанской области сохранятся заморозки

В понедельник, 8 декабря, в регионе будет облачно. Без существенных осадков. Местами возможен туман. Местами гололедица. Ветер южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -4, +1°С, днём поднимется до -3, +2°С.