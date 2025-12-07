Над российскими регионами сбили более 70 украинских БПЛА

В ночь на 7 декабря ПВО уничтожило 77 украинских БПЛА над регионами РФ: 42 - над территорией Саратовской области, 12 - над территорией Ростовской области, 10 — над территорией Республики Крым, 9 — над территорией Волгоградской области, 2 — над территорией Белгородской области, по одному территориями Астраханской области и Чеченской Республики. Ранее угроза БПЛА объявлялась в Рязанской области.