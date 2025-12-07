Ночью в Рязанской области действовала угроза БПЛА

Угрозу налета украинских беспилотников в регионе объявили в 00:36 7 декабря. Она действовала всю ночь. Ее отменили в 07:04. По данным Минобороны, за это время БПЛА над Рязанской областью сбито не было.