Ночью в Рязанской области действовала угроза БПЛА
Угрозу налета украинских беспилотников в регионе объявили в 00:36 7 декабря. Она действовала всю ночь. Ее отменили в 07:04. По данным Минобороны, за это время БПЛА над Рязанской областью сбито не было.
