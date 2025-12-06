Жителей Рязанской области предупредили о непогоде

По данным синоптиков в ближайший час, с сохранением до конца суток 6 декабря, ночью и в первой половине дня 7 декабря на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. При тумане главными опасностями будет снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП, рассказали в МЧС. Рязанцев призвали быть максимально осторожными.

Напомним, 7 декабря будет облачно, без существенных осадков.