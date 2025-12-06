«Ъ»: водка в России подорожает с 2026 года на 17%

С 1 января 2026 года в России могут значительно вырасти минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. По данным «Коммерсанта», стоимость 0,5 литра бутылки водки может увеличиться с 349 до 409 рублей, то есть на 17,1%, коньяка — с 651 до 755 рублей (подорожание на 16%), а бренди — до 605 рублей (подорожание на 28%).

В «Коммерсанте» заявили, что крепкий алкоголь в России подорожает с 2026 года больше, чем на 17%. Материал написали со ссылкой на два собственных источника.

Напомним, российское пиво с начала года подорожало на 20-25%.