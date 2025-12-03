Российское пиво с начала года подорожало на 20-25%

По данным специалистов, в июле 2025 года стоимость литра российского пива увеличилась на 20% по сравнению с июлем 2024 года, достигнув 157 руб. К октябрю 2025 года пиво подорожало примерно на 25% по сравнению с январем. Отмечается, что до конца 2024 года рост стоимости пива соответствовал уровню инфляции (7-9%). Однако с начала 2025 года ставки акциза на пиво были увеличены. Для пива с содержанием алкоголя от 0,5% до 8,6% ставка возросла с 27 до 30 руб. за литр. Для крепкого пива ставка увеличилась с 51 до 56 руб. за литр. Эксперты ожидают, что в 2026 году розничные цены на пиво снова вырастут на 25%.

