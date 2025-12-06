В 2025 году каждое третье преступление в Рязанской области совершали в интернете

По данным прокуратуры региона, за 11 месяцев 2025 года в Рязанской области зарегистрировано две тысячи 876 преступлений, совершенных с использованием интернета — это 37% от общего числа преступлений. Раскрыто около половины — 1 023 эпизода, раскрываемость составила 42,1%, отметили в прокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что большинство преступлений — хищения (1 335 случаев) и незаконный оборот наркотиков (873 случая). В группе риска — пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние, всего пострадало 496 человек. Общий ущерб по законченным уголовным делам превысил 84 миллиона рублей, из них добровольно возмещено более 11 миллионов.

По данным прокуратуры региона, за 11 месяцев 2025 года в Рязанской области зарегистрировано две тысячи 876 преступлений, совершенных с использованием интернета — это 37% от общего числа преступлений.

Раскрыто около половины — 1 023 эпизода, раскрываемость составила 42,1%, отметили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что большинство преступлений — хищения (1 335 случаев) и незаконный оборот наркотиков (873 случая). В группе риска — пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние, всего пострадало 496 человек. Общий ущерб по законченным уголовным делам превысил 84 миллиона рублей, из них добровольно возмещено более 11 миллионов.

Чаще всего мошенники действовали через звонки и мессенджеры.

Ранее стало известно, что в 2025 году мошенники похитили у рязанцев более 538 миллионов рублей.