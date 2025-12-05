В России предложили отсрочку от армии для еще одной категории граждан

В России обсуждается возможность предоставления отсрочки от армии для выпускников колледжей и вузов. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко анонсировала проект закона, который предполагает, что молодые специалисты смогут получить один-два года отсрочки, чтобы успеть «закрепиться» в своей профессиональной сфере.

Абрамченко отметила, что многие выпускники после службы в армии не возвращаются к своей профессии, что негативно сказывается на кадровом обеспечении экономики страны. По ее словам, ежегодно около 800 тысяч молодых специалистов призываются на военную службу, и важно учитывать интересы государства, бизнеса и самих выпускников при разработке данной инициативы.

Для проработки проекта закона в работу привлечены депутаты, сенаторы, представители профильных министерств, регионов и работодателей. Абрамченко подчеркнула необходимость широкого экспертного обсуждения, чтобы найти оптимальное решение для национальных интересов.