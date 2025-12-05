На работу круглосуточного видеонаблюдения в парках Рязани выделили 18 млн рублей

На обеспечение круглосуточной работы системы видеонаблюдения и дистанционного мониторинга происходящего в парках, на детских и спортивных площадках Рязани выделили 17 миллионов 640 тысяч 988 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, необходимо организовать каналы связи по волоконно-оптическим линиям, обеспечить бесперебойное функционирование уличных камер и блока управления, хранить полученные записи и проводить техническое обслуживание оборудования, устранять неисправности. Отмечается, что услуги по сопровождению системы видеонаблюдения необходимо оказывать круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Речь идет о 295 камерах, установленных на следующих объектах:

площадь Победы;

площадь Соборная;

Лыбедский бульвар и территория у цирка;

Нижний городской парк;

Педагогический сквер;

сквер «Черезовские пруды»;

аллея Росгвардии;

сквер на улице Советской Армии около ТЦ «Европа»;

парк Советско-Польского братства по оружию;

Комсомольский парк;

Мемориальный парк Славы Дальней Авиации;

сквер «Вишневый сад»;

Астраханский мост;

парк Маргелова;

Новопавловская роща;

парк Морской славы;

аллея Трудовой доблести;

сквер у Дома печати;

Хамбушево;

Малое шоссе.

Заказчиком выступило МБУ «Управление по делам территории города Рязани».

Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области работают почти 3000 камер, из них 2500 — в Рязани.