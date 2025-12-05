На работу круглосуточного видеонаблюдения в парках Рязани выделили 18 млн рублей

На обеспечение круглосуточной работы системы видеонаблюдения и дистанционного мониторинга происходящего в парках, на детских и спортивных площадках Рязани выделили 17 миллионов 640 тысяч 988 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, необходимо организовать каналы связи по волоконно-оптическим линиям, обеспечить бесперебойное функционирование уличных камер и блока управления, хранить полученные записи и проводить техническое обслуживание оборудования, устранять неисправности. Отмечается, что услуги по сопровождению системы видеонаблюдения необходимо оказывать круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.
Речь идет о 295 камерах, установленных на следующих объектах:
- площадь Победы;
- площадь Соборная;
- Лыбедский бульвар и территория у цирка;
- Нижний городской парк;
- Педагогический сквер;
- сквер «Черезовские пруды»;
- аллея Росгвардии;
- сквер на улице Советской Армии около ТЦ «Европа»;
- парк Советско-Польского братства по оружию;
- Комсомольский парк;
- Мемориальный парк Славы Дальней Авиации;
- сквер «Вишневый сад»;
- Астраханский мост;
- парк Маргелова;
- Новопавловская роща;
- парк Морской славы;
- аллея Трудовой доблести;
- сквер у Дома печати;
- Хамбушево;
- Малое шоссе.
Заказчиком выступило МБУ «Управление по делам территории города Рязани».
Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области работают почти 3000 камер, из них 2500 — в Рязани.