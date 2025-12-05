Рязань
На работу круглосуточного видеонаблюдения в парках Рязани выделили 18 млн рублей
Речь идет о 295 камерах, установленных на следующих объектах:

  • площадь Победы;
  • площадь Соборная;
  • Лыбедский бульвар и территория у цирка;
  • Нижний городской парк;
  • Педагогический сквер;
  • сквер «Черезовские пруды»;
  • аллея Росгвардии;
  • сквер на улице Советской Армии около ТЦ «Европа»;
  • парк Советско-Польского братства по оружию;
  • Комсомольский парк;
  • Мемориальный парк Славы Дальней Авиации;
  • сквер «Вишневый сад»;
  • Астраханский мост;
  • парк Маргелова;
  • Новопавловская роща;
  • парк Морской славы;
  • аллея Трудовой доблести;
  • сквер у Дома печати;
  • Хамбушево;
  • Малое шоссе.

Заказчиком выступило МБУ «Управление по делам территории города Рязани».

Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области работают почти 3000 камер, из них 2500 — в Рязани.