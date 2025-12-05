Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-7 декабря

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Откроет праздничную событийную афишу декабря в «Марко Молл» «Новогодняя фотовстреча».

В рязанском дворце молодежи покажут спектакль «Охота на мужчин».

В МКЦ пройдет авторский моноспектакль Владимира Глазунова «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем», а также концерт Максима Олейникова.

В филармонии состоится концерт «Сказ о добрых молодцах и волшебном роднике».

