Декабрь в «Марко Молл»

Декабрь в рязанском «Марко Молл» — месяц особенный. Рязань вновь в статусе Новогодней столицы будет принимать гостей со всей России. И «Марко Молл» — одна из крупнейших торгово‑развлекательных площадок региона — первой среди городских праздничных локаций встретит гостей Рязани. А первое впечатление об атмосфере Новогодней столицы — самое важное. Поэтому декабрь в ТРЦ будет максимально ярким, праздничным и событийным.

Всё пространство «Марко Молл» сегодня — это одна большая праздничная локация, где в атриумах и галереях установлены новогодние ели, красочные и очень стильные фотозоны и декорации, звучит новогодняя музыка. Праздничное убранство ТРЦ — это более 11 километров гирлянд, десятки тысяч лампочек, сотни шаров и отличительная черта нынешнего праздника — символы Новогодней столицы: Медведь — покровитель семьи, Конь — символ стойкости и неукротимости духа, Петух — олицетворение плодородия и достатка.

Откроет праздничную событийную афишу декабря в «Марко Молл» «Новогодняя фотовстреча», которая пройдёт в центре уже завтра. Сделать памятные снимки с новогодними персонажами, пройтись по атмосферным галереям и поделиться частичкой праздника на страничках в своих соцсетях — хорошее начало для долгожданных новогодних дней.

«Новогодняя фотовстреча»

6 декабря, 14:30.

Вход свободный, 0+.

13-14 декабря — «Новогодний маркет»

Предпраздничная ярмарка в «Марко Молл» — событие, которое уже много лет остаётся магнитом для тех, кто ценит изумительные работы рязанских мастеров. Авторские куклы, бижутерия, свечи‑домики, украшения на ёлку и новогодние персонажи, созданные рязанскими мастерицами, создадут яркие акценты в праздничном убранстве дома, а также станут нетривиальными подарками к празднику.

«Новогодний маркет»

13-14 декабря, время работы: 11:00—19:00 .

Вход свободный, 0+.

14 декабря — «Новогодняя экспедиция»

Юные гости праздничного «Марко Молл» отправятся в экспедицию — конечно же, новогоднюю! Маршрут любознательных путешественников проложен сквозь сказочные леса, в которых спрятаны настоящие зимние сокровища. Привал для юной команды будет не менее интересным: исследователи приготовят собственное мороженое и увидят крио‑шоу — как холод творит чудеса.

«Новогодняя экспедиция»

14 декабря, 14:30.

Вход свободный, 0+.

20 декабря — «Новогодний парад»

Зрелищное шествие в «Марко Молл» объединит десятки новогодних персонажей, которые пройдут под праздничную музыку по новогодней территории торгового центра. В программе праздника — семейные интерактивы, танцевальные флешмобы и, конечно, хорошее настроение.

«Новогодний парад»

20 декабря, начало в 14:30.

Вход свободный, 0+.

27 декабря — детективная история

В «Марко Молл» развернется настоящая детективная история похлеще творчества Агаты Кристи: некий не чистый на руку и вдобавок мрачный и унылый Гринч замахнулся на похищение не просто зимней обувки, а ключика для наступления Нового года — волшебного валенка. Юная команда героев «Марко Молл» разрушит планы Гринча и вернет праздник на законное место с календаре.

«Как Гринч похитил русский валенок», 27 декабря, начало в 14:30. Вход — свободный. 0+.

31 декабря — поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Сказочные герои ненадолго оторвались от предпраздничных хлопот и выделили время из плотного графика, чтобы поздравить маленьких гостей «Марко Молл» с праздником. Настоятельно рекомендуем порадовать Дедушку праздничными стихами, новогодними куплетами и домашними творческими заготовками — Волшебнику будет приятно. Откроем маленькую тайну: Дедушка приедет с ароматными мандаринами, чтобы порадовать какого без исключения.

«Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки»

31 декабря, 14:00.

0+.