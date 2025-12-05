Для восстановления Дома священника Любомудрова в Рязани нашли инвестора

Для восстановления Дома священника Любомудрова в Рязани нашли инвестора. Соответствующую информацию разместили на сайте наследие. дом. рф. Дом священника Любомудрова входит в перечень памятников культуры местного значения. Он располагается по адресу улица Новослободская, 10. На сайте отмечается, что двухэтажное здание XIX века находится в неудовлетворительном состоянии, его необходимо восстановить. Общая площадь памятника составляет 186,2 м². Далее предстоит разработать проектную документацию, получить разрешение и приступить к восстановлению.

Ранее на комитете гордумы по экономразвитию стало известно, что Дом священника Любомудрова намерены продать. Владелец должен будет отремонтировать здание в течение пяти лет. План работ нужно подготовить в течение двух первых лет после приобретения объекта.