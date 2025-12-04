В Рязанской области горел жилой дом
Информация о пожаре в Ряжске поступила 2 декабря в 20:38. Жилой дом тушили 10 человек, три единицы спецтехники. Огнем повреждено строение. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Пострадавших нет.
