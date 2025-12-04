В Рязани сгорела хозяйственная постройка

2 декабря в Рязани горела хозпостройка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. Сообщение о пожаре поступило в 21:40. Возгорание тушили 21 человек и 5 единиц техники. Площадь, захваченная огнем, составила 40 м квадратных. В итоге постройка была повреждена.