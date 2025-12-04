Рязань
В Рязани осудят водителя, виновного в смертельном ДТП с детьми
В Рязанской области 39-летний местный житель будет судим за участие в смертельном ДТП, произошедшем в начале января 2025 года. Об этом сообщила прокуратура региона. Мужчина обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ. По данным следствия, в момент аварии обвиняемый управлял автомобилем Geely Tugella и двигался по трассе «Рязань-Ряжск-Ал. Невский-Данков-Ефремов» в сторону города Ряжск. Не выбрав безопасную скорость, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Sandero, в котором находились четверо пассажиров, включая двух несовершеннолетних детей. В результате столкновения водитель и двое пассажиров Renault Sandero погибли на месте происшествия, еще двое получили тяжелые травмы. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд.

