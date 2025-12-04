В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный сладкий подарок

Этикетка на коробке должна быть на русском языке, четкой и достоверной. Обязательно проверьте наличие: Наименование подарка и документа, по которому он изготовлен; Полный состав, пищевая ценность, дата изготовления и срок годности; Адреса изготовителя и упаковщика, дата упаковывания; Вес подарка и цена. В состане не должны содержаться синтетические красители, ароматизаторы «идентичные натуральным», консерванты (Е200, Е202 и др.), гидрогенизированные жиры, натуральный кофе. Допускаются только натуральные красители и ароматизаторы.