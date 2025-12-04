В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный сладкий подарок
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный сладкий подарок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Покупать сладкие наборы нужно только в местах организованной торговли: магазины, супермаркеты, официальные рынки.
Этикетка на коробке должна быть на русском языке, четкой и достоверной.
Обязательно проверьте наличие:
- Наименование подарка и документа, по которому он изготовлен;
- Полный состав, пищевая ценность, дата изготовления и срок годности;
- Адреса изготовителя и упаковщика, дата упаковывания;
- Вес подарка и цена.
В состане не должны содержаться синтетические красители, ароматизаторы «идентичные натуральным», консерванты (Е200, Е202 и др.), гидрогенизированные жиры, натуральный кофе.
Допускаются только натуральные красители и ароматизаторы.