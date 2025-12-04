Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 76.97 -0.99 05/12
ЦБ EUR 89.9 -0.69 05/12
Нал. USD 78.50 / 78.40 04/12 18:15
Нал. EUR 91.00 / 92.16 04/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
7 часов назад
523
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
815
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
919
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 555
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный сладкий подарок
Этикетка на коробке должна быть на русском языке, четкой и достоверной. Обязательно проверьте наличие: Наименование подарка и документа, по которому он изготовлен; Полный состав, пищевая ценность, дата изготовления и срок годности; Адреса изготовителя и упаковщика, дата упаковывания; Вес подарка и цена. В состане не должны содержаться синтетические красители, ароматизаторы «идентичные натуральным», консерванты (Е200, Е202 и др.), гидрогенизированные жиры, натуральный кофе. Допускаются только натуральные красители и ароматизаторы.

В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный сладкий подарок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Покупать сладкие наборы нужно только в местах организованной торговли: магазины, супермаркеты, официальные рынки.

Этикетка на коробке должна быть на русском языке, четкой и достоверной.

Обязательно проверьте наличие:

  • Наименование подарка и документа, по которому он изготовлен;
  • Полный состав, пищевая ценность, дата изготовления и срок годности;
  • Адреса изготовителя и упаковщика, дата упаковывания;
  • Вес подарка и цена.

В состане не должны содержаться синтетические красители, ароматизаторы «идентичные натуральным», консерванты (Е200, Е202 и др.), гидрогенизированные жиры, натуральный кофе.

Допускаются только натуральные красители и ароматизаторы.