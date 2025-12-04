Рязанца лишили прав на два года за повторное вождение в нетрезвом виде

30-летний житель Рязани получил уголовное наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. После употребления алкоголя он вновь сел за руль своего автомобиля и направился в магазин. Там рязанца остановили инспекторы ГИБДД.

Суд назначил осужденному 220 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года. Автомобиль марки LADA конфисковали и передали в собственность государства.