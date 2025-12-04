Прошлой ночью над территорией России уничтожили 76 украинских беспилотника

Прошлой ночью над территорией России уничтожили 76 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. 21 БПЛА перехватили над территорией Республики Крым, 16 — над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, 7 — над Белгородской, 4 — над Брянской, 3 — над Воронежской областями, по 2 — над территорией Орловской, Рязанской и Тульской областями, по 1 — над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями и акваторией Черного моря. Напомним, ранее сообщалось, что над Рязанской областью перехватили два БПЛА.

