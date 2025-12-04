Над Рязанской областью перехватили два БПЛА
Два БПЛА самолетного типа над регионом средства ПВО перехватили ночью 4 декабря. Всего над Россией сбили 76 дронов. Отметим, что в Рязанской области с 23:58 3 декабря объявлена угроза атаки БПЛА.
Позже губернатор Павел Малков рассказал подробности ночной атаки.