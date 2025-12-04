Названа дата проведения прямой линии Путина

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 19 декабря в 12:00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и россиян. Прием вопросов начнется с 15:00 4 декабря и продолжится вплоть до окончания программы 19 декабря.

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кремля.

19 декабря в 12:00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и россиян.

Прием вопросов начнется с 15:00 4 декабря и продолжится до окончания программы 19 декабря.

Ранее стало известно, что прямая линия в 2025 году пройдет без прямых включений из регионов.