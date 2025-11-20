Песков: прямая линия президента пройдет без прямых включений

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году пройдет без прямых включений из регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в отличие от прошлых мероприятий, в нынешних условиях такие включения не требуются, поскольку граждане сами записывают свои видеообращения. «Каждый гражданин Российской Федерации, имеющий смартфон, является организатором прямого включения», — добавил представитель Кремля.

