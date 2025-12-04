Малков рассказал подробности ночной атаки на Рязанскую область
По предварительной информации главы региона, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Напомним, ночью 4 декабря над Рязанской областью перехватили два БПЛА самолетного типа.
Губернатор Павел Малков рассказал подробности ночной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
