Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
Малков рассказал подробности ночной атаки на Рязанскую область
По предварительной информации главы региона, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Напомним, ночью 4 декабря над Рязанской областью перехватили два БПЛА самолетного типа.

Губернатор Павел Малков рассказал подробности ночной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

По предварительной информации главы региона, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.

Напомним, ночью 4 декабря над Рязанской областью перехватили два БПЛА самолетного типа.