В рязанском селе сгорела половина двухквартирного дома

Пожар произошел в ночь с 2 на 3 декабря. В селе Борки Шацкого района загорелся двухквартирный жилой дом. Отмечается, что одна половина здания сгорела, вторую смогли спасти. На место происшествия выезжали и. о. главы администрации Шацкого района Алексей Яныкин и первый заместитель Олег Кукушкин. Информации о пострадавших нет.