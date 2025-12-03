В рязанском селе сгорела половина двухквартирного дома
Пожар произошел в ночь с 2 на 3 декабря. В селе Борки Шацкого района загорелся двухквартирный жилой дом. Отмечается, что одна половина здания сгорела, вторую смогли спасти. На место происшествия выезжали и. о. главы администрации Шацкого района Алексей Яныкин и первый заместитель Олег Кукушкин. Информации о пострадавших нет.
