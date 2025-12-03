В Рязани волонтеры закрасили еще 86 надписей с рекламой наркотиков

В Рязани волонтеры закрасили еще 86 надписей с рекламой наркотиков. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе горадминистрации.

Акцию «Чистые стены» провели в Московском районе Рязани. Она направлена на ликвидацию надписей, содержащих информацию о продаже наркотиков.

В ноябре сообщалось, что волонтеры закрасили 78 граффити.