В Рязани волонтеры закрасили более 70 надписей с рекламой наркотиков

Акция «Чистые стены» прошла 19 ноября в Советском районе Рязани. Мероприятие направлено на ликвидацию надписей, содержащих информацию о продаже наркотиков. Всего волонтеры закрасили 78 граффити.

