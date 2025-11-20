В Рязани волонтеры закрасили более 70 надписей с рекламой наркотиков
Акция «Чистые стены» прошла 19 ноября в Советском районе Рязани. Мероприятие направлено на ликвидацию надписей, содержащих информацию о продаже наркотиков. Всего волонтеры закрасили 78 граффити.
В Рязани волонтеры закрасили более 70 надписей с рекламой наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Акция «Чистые стены» прошла 19 ноября в Советском районе Рязани. Мероприятие направлено на ликвидацию надписей, содержащих информацию о продаже наркотиков.
Всего волонтеры закрасили 78 граффити.