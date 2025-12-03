Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 79.20 / 79.20 03/12 18:15
Нал. EUR 91.76 / 92.87 03/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
704
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
851
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 456
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 032
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме высказались против обязательной производственной аспирантуры
В России обсуждают внедрение производственной аспирантуры, которая позволит студентам участвовать в разработке технологий (НСН). На V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что с 2025 года стартует эксперимент с «Ростехом». Член комитета Госдумы Ольга Пилипенко подчеркнула, что участие в производственной аспирантуре не должно быть обязательным, чтобы учитывать потребности как практиков, так и теоретиков. Пилипенко отметила рост числа аспирантов, особенно в технических областях, связанных с экономикой. Производственная аспирантура позволяет работать под наставничеством предприятий, что улучшает внедрение разработок. Однако она предостерегла от отказа от теоретических исследований в некоторых дисциплинах.

В России активно обсуждается внедрение производственной аспирантуры как нового элемента системы образования, который позволит студентам непосредственно участвовать в разработке современных технологий. Об этом пишет НСН.

На V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что с 2025 года будет реализован экспериментальный режим производственной аспирантуры в сотрудничестве с госкорпорацией «Ростех». Ольга Пилипенко, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, подчеркнула, что данный формат обучения не должен быть обязательным для всех специалистов, так как важно учитывать потребности как практиков, так и теоретиков.

Пилипенко отметила, что число аспирантов в России растет, особенно в технических направлениях, что связано с ориентацией научных разработок на реальный сектор экономики. Производственная аспирантура позволяет аспирантам работать под руководством наставников из предприятий, что способствует более эффективному внедрению разработок в производство. Однако она предостерегла от универсализации этого подхода, указав на важность теоретических исследований в ряде дисциплин.