В Госдуме высказались против обязательной производственной аспирантуры

В России активно обсуждается внедрение производственной аспирантуры как нового элемента системы образования, который позволит студентам непосредственно участвовать в разработке современных технологий. Об этом пишет НСН.

На V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что с 2025 года будет реализован экспериментальный режим производственной аспирантуры в сотрудничестве с госкорпорацией «Ростех». Ольга Пилипенко, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, подчеркнула, что данный формат обучения не должен быть обязательным для всех специалистов, так как важно учитывать потребности как практиков, так и теоретиков.

Пилипенко отметила, что число аспирантов в России растет, особенно в технических направлениях, что связано с ориентацией научных разработок на реальный сектор экономики. Производственная аспирантура позволяет аспирантам работать под руководством наставников из предприятий, что способствует более эффективному внедрению разработок в производство. Однако она предостерегла от универсализации этого подхода, указав на важность теоретических исследований в ряде дисциплин.