Участники СВО смогут бесплатно получить второе образование

3 декабря Госдума одобрила в двух чтениях законопроект, который предоставляет участникам СВО возможность повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или специальности бесплатно. Закон предоставляет определённые права следующим категориям лиц: тем, кто участвовал в отражении вооружённого нападения на территорию России, включая случаи вооружённых провокаций на государственной границе и в прилегающих к зоне СВО регионах; сотрудникам правоохранительных органов Российской Федерации, а также гражданам, выполнявшим служебные обязанности или аналогичные функции в зоне СВО и на территориях регионов, прилегающих к этой зоне; и ополченцам Донбасса.

