Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.25 / 78.50 03/12 15:40
Нал. EUR 91.76 / 92.67 03/12 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
694
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
841
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 440
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Участники СВО смогут бесплатно получить второе образование
3 декабря Госдума одобрила в двух чтениях законопроект, который предоставляет участникам СВО возможность повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или специальности бесплатно. Закон предоставляет определённые права следующим категориям лиц: тем, кто участвовал в отражении вооружённого нападения на территорию России, включая случаи вооружённых провокаций на государственной границе и в прилегающих к зоне СВО регионах; сотрудникам правоохранительных органов Российской Федерации, а также гражданам, выполнявшим служебные обязанности или аналогичные функции в зоне СВО и на территориях регионов, прилегающих к этой зоне; и ополченцам Донбасса.

3 декабря Госдума одобрила в двух чтениях законопроект, который предоставляет участникам СВО возможность повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или специальности бесплатно. Об этом сообщило издание «Интерфакс».

Закон предоставляет определённые права следующим категориям лиц: тем, кто участвовал в отражении вооружённого нападения на территорию России, включая случаи вооружённых провокаций на государственной границе и в прилегающих к зоне СВО регионах; сотрудникам правоохранительных органов Российской Федерации, а также гражданам, выполнявшим служебные обязанности или аналогичные функции в зоне СВО и на территориях регионов, прилегающих к этой зоне; и ополченцам Донбасса.