Сергея Фургала приговорили к 25 годам колонии
Бабушкинский суд Москвы вынес приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему грозит 25 лет лишения свободы по делу, связанному с экономическими преступлениями. Об этом сообщило издание «Ъ».

Суд назначил ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Кроме того, ему запретили занимать должности в органах государственной власти на 2,5 года.

Напомним, Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года осудил Сергея Фургала на 22 года колонии строгого режима за убийства и покушение. Это наказание — с учетом предыдущего приговора.

В рамках второго дела бывшего политика признали виновным в создании преступного сообщества (статья 210 УК РФ). Его участники злоупотребляли полномочиями, занимались мошенничеством, легализацией похищенных средств и незаконной предпринимательской деятельностью (статьи 201, 159, 159.1, 174.1 и 289 УК РФ). Речь шла о хищении около 3 миллиардов рублей, в том числе 2 миллиардов из МСП-банка с 2018 по 2020 годы. Эти средства получили в виде кредитов компаниями «Дальневосточный монолит» и «Строитель», которые, по мнению следствия, были аффилированы с Сергеем Фургалом. Большинство подсудимых, включая самого Фургала, отрицали свою вину.