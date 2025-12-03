С начала 2025 года в Рязанской области более 225 детей прошли реабилитацию
Отмечается, что программа упрощает семьям процесс получения помощи. Проект, действующий с 1 января 2024 года, предназначен для родителей детей от 4 до 18 лет, которым инвалидность была поставлена впервые. В текущем году число выделенных сертификатов составляет 333.
Участие в пилотном проекте даёт семьям ряд преимуществ:
- Самостоятельный выбор реабилитационного учреждения из числа официальных участников проекта;
- Оплата услуг электронным сертификатом, который формируется автоматически;
- Организация восстановительного курса в стационарной форме с возможностью проживания вместе с ребёнком.