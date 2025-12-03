С начала 2025 года в Рязанской области более 225 детей прошли реабилитацию

Отмечается, что программа упрощает семьям процесс получения помощи. Проект, действующий с 1 января 2024 года, предназначен для родителей детей от 4 до 18 лет, которым инвалидность была поставлена впервые. В текущем году число выделенных сертификатов составляет 333.

С начала 2025 года в Рязанской области более 225 детей-инвалидов прошли реабилитацию по элекронному сертификату. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

Отмечается, что программа упрощает семьям процесс получения помощи.

Проект, действующий с 1 января 2024 года, предназначен для родителей детей от 4 до 18 лет, которым инвалидность была поставлена впервые.

В текущем году число выделенных сертификатов составляет 333.

Участие в пилотном проекте даёт семьям ряд преимуществ: