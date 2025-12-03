NBC News: Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана Трампа

Напомним, накануне Владимир Путин провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом и зятем Трамп Кушнером. Встреча продлилась около пяти часов. На ней стало известно, что Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана Трампа. Первый из пунктов — это территория Донбасса, второй — ограничение численности вооруженных сил Украины, третий — признание занятых армией России территорий США и Европой в качестве российских территорий.