На трассе в Рязанской области сгорел автомобиль
Инцидент произошел утром во вторник, 2 декабря. Легковушка загорелась в селе Токарёво Шацкого района. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. В тушении участвовали 4 человека, 1 единица техники.
