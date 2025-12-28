Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
-4°
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-5°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 78.71 / 78.50 27/12 16:40
Нал. EUR 92.71 / 94.20 27/12 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 2025 16:45
531
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
619
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 241
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
440
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду
Суть в том, что увеличение выбросов CO2 приводит к нагреву планеты, что ускоряет выветривание горных пород на суше. Дождевая вода, поглощая CO2, разрушает горные породы, а растворенные частицы смываются в океан. Там углерод оседает на морском дне. Однако геологические данные показывают, что этот процесс не всегда работает как мягкий термостат, и планета может выходить за рамки сбалансированного состояния, полностью замерзая. Ученые обратили внимание на роль океанов в этом процессе.

Ученые заявили, что глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду. Об этом рассказали в Центре ФОБОС со ссылкой на новое калифорнийское исследование.

Согласно новым исследованиям, глобальное потепление может спровоцировать неожиданный и резкий сдвиг в углеродном цикле Земли, что в перспективе приведет к длительному периоду экстремального похолодания, возможно, даже ледниковому периоду. Ученые обнаружили недостающую обратную связь в этом цикле, которая объясняет, как планета способна «самокорректироваться» в долгосрочной перспективе, и почему древние ледниковые периоды были настолько суровыми, что лед покрывал почти всю поверхность Земли.

Суть в том, что увеличение выбросов CO2 приводит к нагреву планеты, что ускоряет выветривание горных пород на суше. Дождевая вода, поглощая CO2, разрушает горные породы, а растворенные частицы смываются в океан. Там углерод оседает на морском дне. Однако геологические данные показывают, что этот процесс не всегда работает как мягкий термостат, и планета может выходить за рамки сбалансированного состояния, полностью замерзая.

Ученые обратили внимание на роль океанов в этом процессе. Более теплый воздух и высокий уровень CO2 приводят к увеличению стока воды с суши, который несет питательные вещества, такие как фосфор, в океан. Это стимулирует рост планктона, который поглощает углекислый газ и уносит его с собой на дно океана после своей гибели. Одновременно с этим, цветение планктона приводит к снижению уровня кислорода в воде, что способствует высвобождению фосфора из донных отложений, создавая петлю обратной связи, которая ускоряет поглощение углерода океаном.