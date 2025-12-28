Глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду

Суть в том, что увеличение выбросов CO2 приводит к нагреву планеты, что ускоряет выветривание горных пород на суше. Дождевая вода, поглощая CO2, разрушает горные породы, а растворенные частицы смываются в океан. Там углерод оседает на морском дне. Однако геологические данные показывают, что этот процесс не всегда работает как мягкий термостат, и планета может выходить за рамки сбалансированного состояния, полностью замерзая.

Ученые заявили, что глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду. Об этом рассказали в Центре ФОБОС со ссылкой на новое калифорнийское исследование.

Согласно новым исследованиям, глобальное потепление может спровоцировать неожиданный и резкий сдвиг в углеродном цикле Земли, что в перспективе приведет к длительному периоду экстремального похолодания, возможно, даже ледниковому периоду. Ученые обнаружили недостающую обратную связь в этом цикле, которая объясняет, как планета способна «самокорректироваться» в долгосрочной перспективе, и почему древние ледниковые периоды были настолько суровыми, что лед покрывал почти всю поверхность Земли.

Ученые обратили внимание на роль океанов в этом процессе. Более теплый воздух и высокий уровень CO2 приводят к увеличению стока воды с суши, который несет питательные вещества, такие как фосфор, в океан. Это стимулирует рост планктона, который поглощает углекислый газ и уносит его с собой на дно океана после своей гибели. Одновременно с этим, цветение планктона приводит к снижению уровня кислорода в воде, что способствует высвобождению фосфора из донных отложений, создавая петлю обратной связи, которая ускоряет поглощение углерода океаном.