Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-4°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 78.71 / 78.90 26/12 18:25
Нал. EUR 92.80 / 93.90 26/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
3 часа назад
237
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
9 часов назад
292
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
844
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
354
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Главой Клепиковского округа стал Денис Ефанов
В пятницу, 26 декабря, на заседании Думы Клепиковского округа депутаты избрали главу района. На конкурсной комиссии рассматривались две кандидатуры, и первое место занял исполняющий обязанности главы Денис Ефанов. Его кандидатуру поддержали единогласно, пишет ИД «Пресса».

В пятницу, 26 декабря, на заседании Думы Клепиковского округа депутаты избрали главу района. На конкурсной комиссии рассматривались две кандидатуры, и первое место занял исполняющий обязанности главы Денис Ефанов. Его кандидатуру поддержали единогласно, пишет ИД «Пресса».

Денис Ефанов приступает к исполнению полномочий с 27 декабря на срок пять лет. Новый глава поблагодарил депутатов за доверие и пообещал добросовестно выполнять свои обязанности.

Начальник управления по вопросам организации местного самоуправления Николай Сокуров поздравил Ефанова и пожелал ему и его команде успешной работы.