Главой Клепиковского округа стал Денис Ефанов

В пятницу, 26 декабря, на заседании Думы Клепиковского округа депутаты избрали главу района. На конкурсной комиссии рассматривались две кандидатуры, и первое место занял исполняющий обязанности главы Денис Ефанов. Его кандидатуру поддержали единогласно, пишет ИД «Пресса».

Денис Ефанов приступает к исполнению полномочий с 27 декабря на срок пять лет. Новый глава поблагодарил депутатов за доверие и пообещал добросовестно выполнять свои обязанности.

Начальник управления по вопросам организации местного самоуправления Николай Сокуров поздравил Ефанова и пожелал ему и его команде успешной работы.