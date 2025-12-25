В рязгордуме подвели итоги осенней сессии

Глава муниципального образования, председатель гордумы Татьяна Панфилова подвела итоги сессии и всего года и отметила, что 2025-й стал знаковым для города. «Рязани исполнилось 930 лет, и мы отметили эту дату вместе с нашими гостями из разных уголков нашей страны и из-за рубежа. Вместе со всей страной мы встретили 80-летие Великой Победы. В преддверии этой исторической даты нами принято решение о присвоении звания „Почетный гражданин города Рязани“ 26 участникам Великой Отечественной войны», — сказала она.

25 декабря рязанская гордума завершила осеннюю сессию, сообщили на ее официальном сайте.

В 2025 году нам удалось воплотить в жизнь целый ряд социально значимых проектов, направленных на развитие города», — сказала она.

Татьяна Панфилова добавила, что в 2025 году продолжалось строительство двух школ, отремонтировано 48 участков автомобильных дорог, проведен капремонт шести участков теплотрасс, благоустроены Скорбященский мемориал, парк Морской славы, сквер имени Пушкина, проведена реконструкция монумента Победы. Реализовано 48 проектов местных инициатив.

«В этом году нами совместно с администрацией города была разработана Комплексная программа „Окраины“, которая позволяет благоустраивать отдаленные уголки Рязани. Каким будет грядущий год — зависит только от нас с вами, от нашей целеустремленности, инициативности, желания сделать жизнь горожан еще лучше», — подчеркнула Татьяна Панфилова.

На итоговом заседании осенней сессии депутаты внесли изменения в решение Рязанского городского Совета «О дополнительных мерах по сохранению объектов озеленения города Рязани».

Документ подготовлен в связи с обращением ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области». В нем обосновывается необходимость исключения ряда участков из списка скверов, парков, зеленых зон, бульваров, на которые оформлены землеустроительные дела.

Указано, что данные земельные участки фактически дополняют полосу отвода автомобильных дорог — Северной окружной дороги и проезда Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги). Общая площадь четырех земельных участков, предлагаемых для исключения, составляет 9 472 кв. м.

В целях сохранения баланса площади функциональных зон рекреационного назначения взамен данных земельных участков перечень дополнен одним новым объектом озеленения, площадь которого больше исключаемых земельных участков и составляет 14 256 кв. м. Это зеленая зона находится в районе улицы Дружной.

Также на заседании гордумы внесли изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2025 год и определили условия приватизации двух муниципальных помещений. Ряд решений гордумы отменен из-за окончания срока действия отчетов об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости и несостоявшихся торгов.

Депутаты согласовали сделку МУП «РМПТС» по продаже технического помещения, которое не используется в связи с выводом из эксплуатации с 2018 года. Способ реализации данного муниципального имущества — открытый аукцион.

В связи с перераспределением полномочий по электроснабжению населения с муниципального на региональный уровень одобрена передача недвижимого имущества из собственности муниципального образования в государственную собственность Рязанской области. Речь идет о трансформаторной подстанции ТП-212, расположенной по Касимовскому шоссе, у дома № 67, электрооборудовании и кабельных линиях.

Также в связи с обращением министерства культуры Рязанской области в государственную собственность Рязанской области переданы муниципальные земельные участки на территории Торгового городка, используемые государственным бюджетным учреждением культуры Рязанской области «Музей истории молодежного движения» по договорам безвозмездного пользования.

Приняты решения о передаче нежилых помещений в безвозмездное пользование УФНС по Рязанской области и управлению соцзащиты; части помещения — Рязанской городской общественной организации родителей детей-инвалидов; недвижимого имущества — ГУ ЗАГС Рязанской области.

Недвижимое имущество, расположенное в доме № 13 по улице Октябрьской, передано в аренду местной общественной организации «Национально-культурная автономия молдаван «Прут».