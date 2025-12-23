Каждый третий россиянин продолжает украшать елку советскими игрушками — опрос

Согласно исследованию Росгосстраха, 52% россиян регулярно используют классические игрушки — шары, ангелочков, звезды и снежинки, а 36% наряжают елку советскими игрушками. При этом 75% семей сохраняют елочные украшения предыдущих поколений, а 41% опрошенных считают их частью семейной истории и воспоминаний.

Согласно исследованию Росгосстраха, 52% россиян регулярно используют классические игрушки — шары, ангелочков, звезды и снежинки, а 36% наряжают елку советскими игрушками. При этом 75% семей сохраняют елочные украшения предыдущих поколений, а 41% опрошенных считают их частью семейной истории и воспоминаний.

Россияне обновляют наборы игрушек с разной периодичностью: 42% покупают новые украшения раз в несколько лет, 36% обновляют набор только при поломке или потере старых игрушек, и 22% делают это ежегодно.

Коллекционированием елочных украшений увлекается каждый шестой респондент (15%). Почти половина коллекционеров (44%) оценивает свой набор выше 100 тыс. рублей, 26% считают его бесценным, 17% еще не подсчитывали стоимость, а 13% имеют коллекцию стоимостью свыше 1 млн рублей.