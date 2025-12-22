Жительницу Белгорода отправили в колонию за обман рязанских пенсионеров

Жительницу Белгорода отправили в колонию за обман рязанских пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, 29-летняя жительница Белгорода была в сговоре с неустановленными лицами, выполняя роль курьера. С августа по сентябрь 2025 года женщина забрала у жертв мошенников более 2,1 млн рублей.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее также обязали выплатить похищенные у пенсионеров средства.