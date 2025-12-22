Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-7°
Срд, 24
-6°
ЦБ USD 80.72 0.69 20/12
ЦБ EUR 94.51 0.26 20/12
Нал. USD 80.03 / 80.70 22/12 13:00
Нал. EUR 93.60 / 94.73 22/12 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
921
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 310
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 534
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 555
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Землю накроют магнитные бури в ближайшие дни
С понедельника по среду на Земле ожидаются магнитные бури из-за воздействия корональной дыры на Солнце. Ученые отмечают, что поток солнечного ветра, влияющий на нашу планету, пришел раньше, чем ожидалось. Вокруг Солнца образовалась большая корональная дыра, которая оказывает воздействие на магнитное поле Земли. Первая магнитная буря уровня G1 уже зафиксирована. В ближайшие дни возможны более сильные возмущения, до уровня G2, в зависимости от направления и интенсивности потока солнечной плазмы. Скорость солнечного ветра сейчас составляет около 700 км/с — это вдвое выше обычной, что повышает вероятность магнитных бурь даже при незначительных колебаниях этого потока.

С понедельника по среду на Земле ожидаются магнитные буря из-за влияния корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в телеграм-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

Ученые заметили, что солнечный ветер, который начнет воздействовать на нашу планету, пришел немного раньше, чем предполагалось. Вокруг Солнца образовалась большая корональная дыра, которая влияет на магнитное поле Земли.

Первая магнитная буря уровня G1 уже зарегистрирована. В ближайшие дни возможны более сильные возмущения, вплоть до уровня G2, в зависимости от того, как будет двигаться поток солнечной плазмы. Скорость солнечного ветра сейчас высока — около 700 км/с, что в два раза выше нормы. Это может привести к тому, что даже небольшие изменения в солнечном ветре вызовут магнитные бури.

В целом уровень геомагнитной активности считается умеренным. Корональные дыры редко вызывают сильные бури без дополнительных факторов, таких как солнечные вспышки, которые в последнее время не проявляют активность.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)