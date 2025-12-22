Землю накроют магнитные бури в ближайшие дни

С понедельника по среду на Земле ожидаются магнитные бури из-за воздействия корональной дыры на Солнце. Ученые отмечают, что поток солнечного ветра, влияющий на нашу планету, пришел раньше, чем ожидалось. Вокруг Солнца образовалась большая корональная дыра, которая оказывает воздействие на магнитное поле Земли. Первая магнитная буря уровня G1 уже зафиксирована. В ближайшие дни возможны более сильные возмущения, до уровня G2, в зависимости от направления и интенсивности потока солнечной плазмы. Скорость солнечного ветра сейчас составляет около 700 км/с — это вдвое выше обычной, что повышает вероятность магнитных бурь даже при незначительных колебаниях этого потока.

С понедельника по среду на Земле ожидаются магнитные буря из-за влияния корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в телеграм-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

Ученые заметили, что солнечный ветер, который начнет воздействовать на нашу планету, пришел немного раньше, чем предполагалось. Вокруг Солнца образовалась большая корональная дыра, которая влияет на магнитное поле Земли.

Первая магнитная буря уровня G1 уже зарегистрирована. В ближайшие дни возможны более сильные возмущения, вплоть до уровня G2, в зависимости от того, как будет двигаться поток солнечной плазмы. Скорость солнечного ветра сейчас высока — около 700 км/с, что в два раза выше нормы. Это может привести к тому, что даже небольшие изменения в солнечном ветре вызовут магнитные бури.

В целом уровень геомагнитной активности считается умеренным. Корональные дыры редко вызывают сильные бури без дополнительных факторов, таких как солнечные вспышки, которые в последнее время не проявляют активность.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)